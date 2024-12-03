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Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Eğitim Programı Düzenlendi

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Elazığ'ın Palu ve Kovancılar ilçelerinde, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programları gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında turuncu fular dağıtılarak, kamu binaları turuncu ışıklarla aydınlatıldı.

Elazığ'ın Palu ve Kovancılar ilçelerinde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık için eğitim programı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla ilçelerdeki etkinliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Palu ve Kovancılar Kaymakamlığı işbirliğinde ilgili kurumların desteğiyle, Kovancılar Tuna Anadolu Lisesi ve Palu Halk Kütüphanesinde düzenlenen eğitim programlarında, ilçe halkı kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirildi.

Etkinlikler kapsamında farkındalık için vatandaşlara turuncu fular dağıtıldı, ilçelerdeki tarihi yapılar ile kamu binaları turuncu renk ile ışıklandırıldı.

Eğitim programına, belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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