Elazığ'da Kaçakçılık Yaptığı İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 114 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.