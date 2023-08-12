Elazığ'da Kaçakçılık Yaptığı İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı
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Elazığ'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 114 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Elazığ'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan şüphelinin bulunduğu aracı Hankendi Jandarma Yol kontrol noktasında durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, 114 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Araçta bulunan M.Y. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel