Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, E.B'nin iş yerinde kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, içi tütün doldurulmuş 10 bin 600 bandrolsüz sigara, 81 kilogram tütün ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, E.B'nin iş yerinde kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, içi tütün doldurulmuş 10 bin 600 bandrolsüz sigara, 81 kilogram tütün ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.