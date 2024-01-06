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Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada, 730 karton bandrolsüz makaron, 150 karton geçersiz bandrollü makaron, 190 karton doldurulmuş makaron, 5 bin doldurulmuş makaron ve tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Elazığ Gözaltı Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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