Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada, 730 karton bandrolsüz makaron, 150 karton geçersiz bandrollü makaron, 190 karton doldurulmuş makaron, 5 bin doldurulmuş makaron ve tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.