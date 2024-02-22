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Elazığ'da Kaçakçılık Operasyonu: 45 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Ş.E'nin kaçak tütün bulundurduğu ihbarı üzerine yapılan çalışmada, 45 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Ş.E'nin kaçak tütün bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 45 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Elazığ Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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