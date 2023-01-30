ELAZIĞ'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 4 GÖZALTI Güncel Haberler ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 41 bin 250 adet kaçak sigara ve 154 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 41 bin 250 adet kaçak sigara ve 154 kilo kaçak tütün ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentteki bazı iş yerlerinde bandrolsüz sigara ve kaçak tütün satıldığı bilgisi ulaşıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 41 bin 250 adet bandrolsüz sigara, 1501 bandrolsüz makaron, 154 kilo kaçak tütün, bin 120 ağızlık filtre ve 716 kilitli poşet ele geçirdi. Gözaltına alınan işletmelerin sahipleri K.Ö, M.A, T.A. ve O.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.(DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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