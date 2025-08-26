Elazığ'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçak sigara operasyonunda toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda büyük miktarda bandrolsüz makaron ve filtre ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Elazığ-Keban kara yolunda bulunan Poyraz Jandarma Karakolu kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, faturasız ve kaçak olarak imal edilmiş 16 bin 200 bandrolsüz dolu makaron ile 5 bin bandrollü boş makaron ele geçirildi, araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.
Elazığ-Diyarbakır kara yolunda bulunan Gezin Jandarma Karakolu kontrol noktasında ise şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada kaçak 1 milyon 500 bin pamuklu filtre ve 24 sigara tabakası ele geçirildi, şüpheliler M.Ü. ve R.Ü. gözaltına alındı.
Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.