Elazığ'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı

Elazığ'da kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Elazığ-Keban kara yolunda bulunan Poyraz Jandarma Karakolu kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, faturasız ve kaçak olarak imal edilmiş 16 bin 200 bandrolsüz dolu makaron ile 5 bin bandrollü boş makaron ele geçirildi, araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda bulunan Gezin Jandarma Karakolu kontrol noktasında ise şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada kaçak 1 milyon 500 bin pamuklu filtre ve 24 sigara tabakası ele geçirildi, şüpheliler M.Ü. ve R.Ü. gözaltına alındı.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.