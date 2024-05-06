Elazığ'da Kaçak Salep Toplayanlara Yüksek Para Cezası
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalanan kişilere biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan ceza kesildi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde koruma altında olan salep soğanlarını kaçak toplayan 2 kişiye 774 bin 282 lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Elazığ Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yürütülen doğa koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ilçe kırsalında salep soğanı toplayan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Yapılan kontrolde 30 kilogram salep bitkisi topladığı tespit edilen 2 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan 774 bin 282 lira para cezası kesildi.
Ekipler, salep soğanlarını tekrar ekimini yaptı.