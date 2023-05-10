Elazığ'da Kaçak Salep Soğanı Toplayanlara 220 Bin TL Ceza Kesildi

Elazığ'da kaçak salep soğanı toplarken yakalanan 2 kişiye, toplam 220 bin TL ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 kişinin salep soğanı topladığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, bu kişilere biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri gerekçesiyle toplam 220 bin TL ceza kesti. Toplanan salep soğanları ise tekrar dikildi.