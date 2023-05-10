Elazığ'da Kaçak Salep Soğanı Toplayanlara 220 Bin TL Ceza Kesildi
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Elazığ'da kaçak salep soğanı toplarken yakalanan 2 kişiye, toplam 220 bin TL ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 kişinin salep soğanı topladığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, bu kişilere biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri gerekçesiyle toplam 220 bin TL ceza kesti. Toplanan salep soğanları ise tekrar dikildi.
ELAZIĞ'da kaçak salep soğanı toplarken yakalanan 2 kişiye, toplam 220 bin TL ceza kesildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 kişinin salep soğanı topladığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, bu kişilere biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri gerekçesiyle toplam 220 bin TL ceza kesti. Toplanan salep soğanları ise tekrar dikildi.