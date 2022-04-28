Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira ceza - Haberler

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Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira ceza

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira ceza

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 4 kişiye, 436 bin lira idari ceza uygulandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 4 kişiye, 436 bin lira idari ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçe kırsalında kaçak olarak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı.

Zanlılara, "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan toplam 436 bin lira idari ceza verildi.

Yapılan aramada ele geçirilen 29 kilogram salep soğanı muhafaza altına alındı.

AA / İsmail Şen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Elazığ, Güncel, Haberler

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