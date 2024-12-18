Elazığ'da Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yapmaya hazırlanan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte kazıda kullanılacak malzemelere de el konuldu.
Elazığ'da kaçak kazı için keşif yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneyçayırı köyünde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler M.E, M.E, E.A. ve M.K. arama cihazıyla keşif yaparken yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bu kişilerce kazıda kullanılacağı değerlendirilen malzemeye de el konuldu.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel