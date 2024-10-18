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Elazığ'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

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Elazığ'ın Koruk ve Dambüyük köylerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda binlerce litre kaçak içki ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkeze bağlı Koruk ve Dambüyük köylerinde belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 740 litre kaçak dökme şarap, 260 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 5'er litre etil alkol ve el yapımı rakı, 2 litre el yapımı viski, kuru sıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 8 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

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