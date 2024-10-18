Elazığ'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak ve sahte içki ile uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Koruk ve Dambüyük köylerindeki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 8 bin 740 litre kaçak dökme şarap, 260 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 5 litre etil alkol, 5 litre el yapımı rakı, 2 litre el yapımı viski, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Tekin Yalçınkaya/Elazığ,