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Elazığ'da Kaçak İçki Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki 8 şüphelinin kaçak şarap ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 11 bin 237 litre kaçak şarap ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.