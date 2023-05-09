Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 775 kilo balık ele geçirildi

Elazığ'ın Palu ve Baskil ilçelerinde kaçak olarak avlandığı tespit edilen 1 ton 775 kilo balık ele geçirildi.

Elazığ'ın Palu ve Baskil ilçelerinde kaçak olarak avlandığı tespit edilen 1 ton 775 kilo balık ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palu ilçesinde şüphe üzerine N.Ç'nin bulunduğu araçta yaptıkları aramada 1 ton kaçak balık ele geçirdi.

Baskil ilçesinde ise kaçak balık nakli yaptıkları tespit edilen H.Ç. ve M.A'nın bulunduğu aracı takip alan ekipler, yapılan aramada 775 kilo kaçak balık ele geçirdi.

Ekipler, N.Ç, H.Ç. ve M.A'ya "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefet suçundan toplam 49 bin 683 lira para cezası uyguladı.