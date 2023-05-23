Elazığ'da Kaçak Avlanan 1 Ton 400 Kilogram Balık Ele Geçirildi
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Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaçak olarak avlandığı tespit edilen 1 ton 400 kilogram balık ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde takibe aldıkları, kaçak balık nakli yaptığı tespit edilen Ş.D'nin bulunduğu aracı durdurdu.
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaçak olarak avlandığı tespit edilen 1 ton 400 kilogram balık ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde takibe aldıkları, kaçak balık nakli yaptığı tespit edilen Ş.D'nin bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 1 ton 400 kilogram sazan bulundu.
Ele geçirilen balıklar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Ş.D'ye "Su Ürünleri Kanunu"na muhalefet suçundan 16 bin 561 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel