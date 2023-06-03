Elazığ'da Kaçak Avlanan 1,5 Ton Balık Ele Geçirildi

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaçak olarak avlandığı tespit edilen 1 ton 500 kilogram balık ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avı ile ilgili Keban Baraj Gölü sahasında denetim yaptı. Bu kapsamda İçme Jandarma Komutanlığı yol uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, kaçak avlandığı belirlenen 1 ton 500 kilogram sazan bulundu. Ele geçirilen balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Araçta bulunan 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.