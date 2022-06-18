Elazığ'da jandarmanın bulduğu yaralı atmaca ve tavşan tedavi altına alındı - Haberler

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Elazığ'da jandarmanın bulduğu yaralı atmaca ve tavşan tedavi altına alındı

AA - Suat Öztürk - Güncel
Elazığ'da jandarmanın bulduğu yaralı atmaca ve tavşan tedavi altına alındı

Elazığ'da jandarma ekiplerince yaralı bulunan atmaca ve tavşan tedavi altına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerince yaralı bulunan atmaca ve tavşan tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Keban kara yolunda iki farklı konumda yaralı atmaca ve tavşan gördü.

Ekipler, durumu Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı hayvanları Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Atmaca ve tavşan, tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

AA / Suat Öztürk - Güncel

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