Elazığ'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Elazığ'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla uçurtma şenliği yapıldı.

Tarihi Harput Mahallesi Sarahatun Meydanı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar, aileleriyle ve jandarma ekipleriyle uçurtma uçurdu.

Farklı tasarımlarda rengarenk uçurtmaların uçurulduğu şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında meydanda kurulan stantlarda, jandarma envanterinde bulunan bazı silah ve teçhizatların tanıtımı da yapıldı.

Şenliğe katılanlar jandarma ekipleriyle hatıra fotoğraf çektirdi.???????