Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Jandarma Operasyonu: Kaçak İçki ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Elazığ'da Jandarma Operasyonu: Kaçak İçki ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında kaçak içki ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak ve sahte içki ile uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Koruk ve Dambüyük köylerindeki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 8 bin 740 litre kaçak dökme şarap, 260 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 5 litre etil alkol, 5 litre el yapımı rakı, 2 litre el yapımı viski, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel Elazığ Hukuk Yaşam

Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"

 Böyle yüzsüzlük görülmedi! Vicdansız çete üyelerinin ifadeleri pes dedirtti

Vicdansız çete üyelerinin ifadeleri ortaya çıktı Bakın ne istediler

 Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

Acılı anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim
Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama

Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Time dergisi 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilen kimdir? (Joe Biden, Elon Musk, Taylor Swift, Volodimir Zelenski) Hakan Doğukan Taşcı kim? Hemşire Hakan Doğukan Taşcı hangi hastanede çalışıyor? Yaşar Usta'nın Vecihi'ye verdiği kızı hangisi? "Gülen Gözler" adlı filmde Vecihi'nin Yaşar Usta'dan ısrarla istediği kız kim? Monaco Lille maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hasan Basri Gök kim? Hemşire Hasan Basri Gök hangi hastanede çalışıyor? Thales, Anaksimandros gibi antik çağ filozoflarının yaşamış olduğu hangi şehrin kalıntıları, günümüzde Aydın il sınırları içindedir? Kanal 33 CANLI izle! Kanal 33 telefondan TV'den nasıl izlenir? Kanal 33 TÜRKSAT frekansı ne? Özel Reyap Hastanesi kapandı mı? Reyap Hastanesi'nde ne oldu? Yenidoğan çetesi olayı nedir? Silifke Bld. Bursaspor Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Yenidoğan Çetesi işleyiş sistemi ne, nasıl organize oldular? Yenidoğan Çetesi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.