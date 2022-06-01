Elazığ'da jandarma öğretmen ve öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da jandarma öğretmen ve öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verdi

AA - İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Elazığ'da jandarma öğretmen ve öğrencilere 'siber farkındalık' eğitimi verdi

Elazığ'da jandarma öğretmen ve öğrenciler için "siber farkındalık" eğitimi verdi.

Elazığ'da jandarma öğretmen ve öğrenciler için "siber farkındalık" eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programlarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 11 okulda 670 öğrenci ve 39 öğretmene "İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı, Siber Zorbalık, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, İnternet Dolandırıcılığı" gibi konularda siber farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim programlarıyla siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulması hedefleniyor.

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat çalışan jandarmanın sosyal sorumluk çalışmaları kapsamında da bu tür çalışmalara devam edeceği bildirildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title