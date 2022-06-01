Elazığ'da jandarma öğretmen ve öğrencilere "siber farkındalık" eğitimi verdi - Haberler

Elazığ'da jandarma öğretmen ve öğrenciler için "siber farkındalık" eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programlarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 11 okulda 670 öğrenci ve 39 öğretmene "İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı, Siber Zorbalık, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, İnternet Dolandırıcılığı" gibi konularda siber farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim programlarıyla siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulması hedefleniyor.

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat çalışan jandarmanın sosyal sorumluk çalışmaları kapsamında da bu tür çalışmalara devam edeceği bildirildi.