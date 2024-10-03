Elazığ'da Jandarma Mesire Alanlarında Denetim Yaptı

Elazığ'da jandarma ekipleri mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma atlı birliği, doğal çevrenin korunması amacıyla Cip Mesire Alanı'nda önleyici kolluk devriyesi icra etti.

Ekipler, mesire alanını kullanan vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri ve yasak olan bölgelerde ateş yakmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca (HAYDİ) Hazar Gölü çevresinde piknik ve gezinti yapan ziyaretçilere, insan kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre temizliği bilincinin arttırılmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Mesire alanlarındaki denetimlerin devam edeceği bildirildi.