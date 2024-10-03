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Elazığ'da Jandarma Mesire Alanlarında Denetim Yaptı

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Elazığ'da jandarma ekipleri, mesire alanlarında çevre temizliği ve güvenliği için denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri ve yasak bölgelerde ateş yakmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Elazığ'da jandarma ekipleri mesire alanlarında denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma atlı birliği, doğal çevrenin korunması amacıyla Cip Mesire Alanı'nda önleyici kolluk devriyesi icra etti.

Ekipler, mesire alanını kullanan vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri ve yasak olan bölgelerde ateş yakmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca (HAYDİ) Hazar Gölü çevresinde piknik ve gezinti yapan ziyaretçilere, insan kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre temizliği bilincinin arttırılmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Mesire alanlarındaki denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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