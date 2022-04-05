Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla sokak hayvanlarına mama desteği sundu.

Ekipler, kent merkezinde, ormanlık alanlar ve ilçelerde belirlenen noktalara mama bıraktı, karşılaştığı hayvanları eliyle besledi.

Ekiplerin faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.