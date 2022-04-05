Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Haberler

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Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Elazığ'da jandarma ekipleri, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekipleri, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla sokak hayvanlarına mama desteği sundu.

Ekipler, kent merkezinde, ormanlık alanlar ve ilçelerde belirlenen noktalara mama bıraktı, karşılaştığı hayvanları eliyle besledi.

Ekiplerin faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Sokak Hayvanları, Jandarma, Elazığ, su, Güncel, Haberler

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