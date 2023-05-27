Elazığ'da Jandarma Ekipleri KADES Uygulamasını Tanıttı

Elazığ'da jandarma ekipleri, kadın ve erkeklere aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali bulunanlara güvenlik güçlerinin kısa sürede ulaşabilmesi için KADES uygulamasını tanıttı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, kadın ve erkeklere aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali bulunanlara güvenlik güçlerinin kısa sürede ulaşabilmesi için KADES uygulamasını tanıttı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın ve erkek astsubaylar, Karakoçan ilçesinde kadınlara Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlattı. Kadınlara yönelik şiddet ve erken yaşta evliliğin engellenmesi için yoğun çaba sarf eden görevli personel, kadına yönelik şiddet konusunda çalışan kadınlarla sohbet etti. Astsubaylar, kadınlara, aile içi şiddet gören veya şiddete maruz kalma ihtimali bulunanlara güvenlik güçlerinin kısa sürede ulaşabilmesi için İçişleri Bakanlığının KADES uygulamasını tanıttı. Uygulamanın telefonlara indirilerek doğru kullanımı konusunda da bilgiler veren kadın komutanlar, kadınlara ve genç kızlara broşür dağıttı.

Bu çerçevede, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri ve görevli personel, Karakoçan ilçesinde 340 kadına ve Hankendi Jandarma Yol Kontrol noktasında ise seyahat eden 234 erkek ve 145 kadına KADES uygulamasının tanıtımını yaparak, bilgilendirme broşürü dağıttı. - ELAZIĞ