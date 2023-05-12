Elazığ'da jandarma ekipleri Ahıska Türkleri için etkinlik düzenledi

Elazığ'da jandarma, Suriye'de görevlendirilen personele moral vermek için ördükleri çorap ve bereleri gönderen Ahıska Türkleri için etkinlik gerçekleştirdi.

Elazığ'da jandarma, Suriye'de görevlendirilen personele moral vermek için ördükleri çorap ve bereleri gönderen Ahıska Türkleri için etkinlik gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'dan tahliye edilerek Valilik koordinasyonunda Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirilen Ahıska Türklerini ziyaret etti.

Suriye'de görevlendirilen jandarma personeline moral vermek amacıyla çorap ve bere ören Ahıska Türklerinin gösterdiği duyarlılığa teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette jandarma ekiplerince çeşitli etkinler düzenledi.

Narkotik köpeği gösterisi sunuldu, jandarma komandolar gösteri yaptı ve jandarma bünyesindeki zırhlı araçlar tanıtıldı.

Ahıska Türkü çocuklarla yakından etkilenen ekipler, çeşitli hediyeler vererek ikramlarda bulundu.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Albay Murat Erven de katıldı.

Ziyaretten büyük mutluluk duyan Ahıska Türkleri, jandarmaya ilgilerinden dolayı teşekkür etti.