Elazığ'da Jandarma Denetiminde 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesi ve suçlular ile suç unsurlarının yakalanması amacıyla sorumluluk bölgesinde uygulama yaptı.

Yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız silah ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.