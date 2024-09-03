Elazığ'da Jandarma Denetiminde 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesi ve suçlular ile suç unsurlarının yakalanması amacıyla sorumluluk bölgesinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız silah ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesi ve suçlular ile suç unsurlarının yakalanması amacıyla sorumluluk bölgesinde uygulama yaptı.
Yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız silah ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.