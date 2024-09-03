Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Jandarma Denetiminde 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesi ve suçlular ile suç unsurlarının yakalanması amacıyla sorumluluk bölgesinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız silah ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesi ve suçlular ile suç unsurlarının yakalanması amacıyla sorumluluk bölgesinde uygulama yaptı.

Yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız silah ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Güvenlik Politika Güncel Suç

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia
Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı

Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Canfeza ne demek? Canfeza isminin anlamı Bir Gece Masalı Kürşat kim? Kürşat gerçekte kim? Bir Gece Masalı Mahir kim? Mahir gerçekte kim? Bir Gece Masalı Canfeza kim? Canfeza gerçekte kim? Jhon Arias kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mamma Mia ne demek? Embesil ne demek? Kirve ne demek? Paralimpik T20 nedir? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 2. bölüm fragmanı izleme link var mı?
title