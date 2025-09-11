Elazığ'da İtfaiye Aracının Kaza Yaptığı Olayda 2 Yaralı
Elazığ-Gözeli yolu üzerinde yangına müdahale amacıyla giden bir itfaiye aracı şarampole yuvarlandı. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı, biri araçta sıkıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Gözeli yolu 22'nci kilometresinde, Atayurt mevkisinde meydana geldi. Yangına takviye için giden Akçakiraz Belde Belediyesi'ne ait C.A. yönetimindeki 23 AK 715 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i araçta sıkışan 2 itfaiye eri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan itfaiye eri, meslektaşlarının yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Şarampolden sedyelerle çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.