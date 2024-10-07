Elazığ'da İsrail'in Saldırılarına Protesto
Elazığ'da El-Aksa Platformu tarafından düzenlenen mitingde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı ve hayatını kaybedenler için dua okudu.
Elazığ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
El-Aksa Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.
Yapılan konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.