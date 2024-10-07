Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da İsrail'in Saldırılarına Protesto

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da El-Aksa Platformu tarafından düzenlenen mitingde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı ve hayatını kaybedenler için dua okudu.

Elazığ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

El-Aksa Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

Yapılan konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Orta Doğu Filistin Politika Magazin Güncel İsrail

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi

İsrail'den Lübnan'a yeni tehdit: Denizden uzak durun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nobel Ödülleri ne zaman verilecek 2024? Bu yıl Nobel Ödülleri para ödülü ne kadar? İnfaz koruma memuru alımı 2024 Nobel Tıp Ödülü'nü kim kazandı 2024? Nobel Tıp Ödülü kazanan Victor Ambros ve Gary Ruvkun kimdir? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2024-2025 (PDF) Balıkla yoğurt yenir mi? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 65 puanla nereye girilir? Deha 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 4. Bölüm fragmanı izleme linki var mı? KPSS 70 puanla nereye girilir? Hadım Yasası çıkacak mı? Hadım nedir? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.