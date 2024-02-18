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Elazığ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

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Elazığ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için düzenlenen yürüyüşte, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Elazığ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için yürüyüş düzenlendi.

Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Elazığ Atatürk Stadyumu önünde toplanan katılımcılar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca İsrail aleyhine slogan atıldı.

Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, siyonistlerin saldırıları sonucu kadın, çocuk binlerce sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Birçok ülkede, soykırıma karşı bazı markalar boykot ediliyor." diyen Bahşi, İsrail menşeili markaların İslam ülkelerinde daha güçlü bir şekilde boykot edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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