Elazığ'da İş Yerlerinde Yangın: İki Atölyede Hasar Oluştu

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Elazığ'ın Ağın ilçesinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın, Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne bağlı leblebi üretimi yapan atölyede başladı ve bitişiğindeki iş yerine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Belediye Başkanı ve kooperatif başkanı, iş yerlerinde yaşanan zararın üstesinden gelmek için birlik çağrısı yaptı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde çıkan yangında iki iş yerinde hasar oluştu.

Merkez Mahallesi'ndeki Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine bağlı leblebi üretimi yapan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, aynı ürünü üreten yandaki iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yangından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çakar, "Sıkıntıları, en kısa sürede gidermek için topyekun, el ele çözeceğimizin bilinmesini istiyoruz." dedi.

Kooperatif Başkanı Samiye Genç de yangıdan dolayı özgün olduklarını belirterek, "Hep birlikte yeniden tekrar başlayacağız. Yine başarırız.Yeter ki birliğimiz olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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