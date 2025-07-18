Elazığ'da IPARD III Hibe Destek Programı Toplantısı Düzenlendi

Elazığ'da IPARD III Hibe Destek Programı Toplantısı Düzenlendi
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Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde, TKDK tarafından IPARD III Hibe Destek Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda hibe destekleri ve proje başvuru koşulları hakkında bilgiler verildi.

Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Keban Tarım ve Orman Müdürlüğünde, TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğünde görevli Nesrin Baysal ve Kenan Yılmaz tarafından ilgililere program hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, girişimcilere sunulan hibe destekleri, proje başvuru koşulları, hayvancılık sektörüne sağlanan destekler ve proje başvurularında kooperatiflere uygulanan pozitif ayrımcılıklara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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