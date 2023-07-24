Elazığ'da İntihara Kalkışan Genç Kız İtfaiye Amirinin Müdahalesiyle Kurtarıldı

Elazığ'da bir inşaatın 2. katına çıkarak intihara kalkışan genç kızı, itfaiye amiri kurtardı.

Olay, merkez Gazi Caddesi valilik karşısında inşaatı devam eden bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç kız B.U. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2. kata çıkarak intihara kalkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler genç kızı bir yandan ikna etmeye çalışırken itfaiye amiri ise kolonların arkasından kıza yaklaştı. Çevik ve hızlı bir hamle yapan itfaiye amiri kızı tutarak kurtardı. O anlar anbean kameralara yansıdı. Aşağı indirilen ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen B.U., ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ELAZIĞ