Elazığ'da İnşaattan Düşen Briket, Yürüyen Kişiyi Yaraladı
Elazığ'da bir kişi, kaldırımda yürürken inşaattan düşen briketin kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hürriyet Caddesi'nde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, kaldırımda yürüdüğü esnada önünden geçtiği inşaattan kafasına briket düşmesi sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
