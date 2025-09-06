Haberler

Elazığ'da İnşaattan Düşen Briket, Yürüyen Kişiyi Yaraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir kişi, kaldırımda yürürken inşaattan düşen briketin kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da kaldırımda yürürken kafasına inşaattan briket düşen kişi yaralandı.

Hürriyet Caddesi'nde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, kaldırımda yürüdüğü esnada önünden geçtiği inşaattan kafasına briket düşmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda

Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.