Elazığ'da İnşaatta Düşme Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde bir inşaatın 3'üncü katında çalışan M.Ç., dengesini kaybederek düştü ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.Ç. ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel