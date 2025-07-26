Elazığ'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Elazığ'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Çaydaçıra Mahallesi'nde 10 katlı inşaattan düşen 49 yaşındaki işçi M.E., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Çaydaçıra Mahallesi'nde 10 katlı inşaatın 3'üncü katında çalışan M.E. (49), dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.E. ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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