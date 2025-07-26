Elazığ'da İnşaat Kazasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Elazığ'da inşaatta çalışan 49 yaşındaki Muharrem Ekemen, dengesini kaybederek 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ELAZIĞ'da Muharrem Ekemen (49), çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki 10 katlı binada çalışan Muharrem Ekemen, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ekemen, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel