Elazığ'da İnşaat Iskelesinden Düşen İşçiler Yaralandı
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin dış cephe işlerinde çalışan 2 inşaat işçisi, devrilen iskeleden düşerek yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, işçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Elazığ'da binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 inşaat işçisi yaralandı.
Çaydaçıra Mahallesi'nde inşaatı devam bir alışveriş merkezinin dış cephe işlerini yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesi sonucu düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel