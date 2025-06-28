Elazığ'da İnşaat Iskelesinden Düşen İşçiler Yaralandı

Elazığ'da İnşaat Iskelesinden Düşen İşçiler Yaralandı
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Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin dış cephe işlerinde çalışan 2 inşaat işçisi, devrilen iskeleden düşerek yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, işçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Elazığ'da binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 inşaat işçisi yaralandı.

Çaydaçıra Mahallesi'nde inşaatı devam bir alışveriş merkezinin dış cephe işlerini yapan 2 işçi, iskelenin devrilmesi sonucu düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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