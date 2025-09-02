Elazığ'da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı

Elazığ'da bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Ataşehir Mahallesi'nde bir inşaatın dış cephe iskelesi henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çöken iskeleden düşen 2 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.