Elazığ'da İnşaat İskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı
Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde bir inşaatın dış cephe iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçileri hastaneye kaldırdı.
Ataşehir Mahallesi'nde bir inşaatın dış cephe iskelesi henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Çöken iskeleden düşen 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel