Elazığ'da İnşaat Iskelesi Çöktü: 2 İşçi Yaralandı

Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın dış cephesine kurulan iskele çöktü. Olayda 2 işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da inşaat halindeki binanın dış cephesine kurulan iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın dış cephesinde kurulu iskele, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olayda iskelenin altında kalan 2 işçi yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
