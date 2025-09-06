Elazığ'da İnşaat Halindeki Binadan Briket Düşmesi Sonucu Yaralanma
Elazığ'da yürüyen bir kişinin başına inşaat halindeki bir binadan briket düştü. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, sağlık durumu iyi.
ELAZIĞ'da yürürken inşaat halindeki 5 katlı binadan başına briket düşen kişi yaralandı.
Olay, öğleden sonra Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen ismi öğrenilmeyen erkeğin başına, inşaat halindeki binadan briket düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle yığıldığı yerden kaldırılan yaralı, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel