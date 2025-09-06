Elazığ'da İnşaat Halindeki Binadan Briket Düşerek Bir Kişi Yaralandı

Haberler

Elazığ'da yolda yürüyen bir erkeğin başına inşaat halindeki bir binadan briket düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ELAZIĞ'da yürürken inşaat halindeki 5 katlı binadan başına briket düşen kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen ismi öğrenilmeyen erkeğin başına, inşaat halindeki binadan briket düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle yığıldığı yerden kaldırılan yaralı, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

