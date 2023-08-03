Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Güncel Haberler

Yeni Mahalle'de yapımı devam eden 11 katlı binanın çatı katında çalışan S.G. asansör boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.G, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Yeni Mahalle'de yapımı devam eden 11 katlı binanın çatı katında çalışan S.G. asansör boşluğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.G, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title