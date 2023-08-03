Elazığ'da inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Yeni Mahalle'de yapımı devam eden 11 katlı binanın çatı katında çalışan S.G. asansör boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.G, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.