Elazığ'da inşaat halindeki apartmanın çatısında yangın çıktı

Elazığ'da inşaat halindeki bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'da inşaat halindeki apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Doğukent Mahallesi 4661'inci Sokak'taki 5 katlı inşaat halindeki apartmanın çatısında, akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)