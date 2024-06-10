Elazığ'da depremlerin ardından inşa edilen 29 okulun yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor

Elazığ'da depremlerin ardından yıkımı gerçekleştirilen eğitim kurumlarının yerine inşa edilen 29 okulun yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremi ve sonrasındaki artçı sarsıntılar nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce her yıl yenilenen risk analizleri sonucu yıkımı gerçekleştirilen 48 okulun yerine 69 okulun inşasına karar verildi.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 40 okulun inşası tamamlandı, kalan 29 okulda ise fiziki gerçekleşme yüzde 95'e ulaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bugüne kadar teslim alınan okullar, eğitim faaliyetleri için araç gereç temini, eğitmen kadrosu ve personel ataması yapılarak peyderpey hizmete sunuluyor.

Son olarak Sürsürü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 derslikli ilkokula, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023'te çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın adı verildi.

Kentte yapımında sona gelinen 472 derslikli 29 okulun ise 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor.

"Daha iyi ortamlarda çocuklarımıza eğitim imkanı sağlayacağız"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, 24 Ocak 2020'deki depremin kente verdiği büyük hasarın ardından Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla eğitim kurumlarına yönelik riskleri ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Bu kapsamda yıkılan 48 okulun yerine derslik sayısı daha fazla olan 40 okulu eğitime kazandırdıklarını, 38 okulda güçlendirme ve 63 okulda onarım çalışması yaptıklarını ifade eden Yiğit, şöyle konuştu:

"Depremin etkilerini ilimiz eğitiminin üzerinden silmek ve özellikle afet risklerine karşı daha güvenli okullar yapmak adına 2 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla birlikte 40 yeni okulumuzu teslim aldık ayrıca kentte 29 okulumuzun inşaatı devam etmekte ve imalatları yüzde 95 seviyesine kadar geldi. Birçoğunda geçici kabul aşamasına geldik. Bu yaz inşallah onları da tamamlandıktan sonra ilimizde eğitim açısından güvenli, ferah ve daha iyi ortamlarda çocuklarımıza eğitim imkanı sağlayacağız."

"Şehidimizin adı bu okulumuzda nesiller boyunca yaşayacak"

Yiğit, depremin ardından yapılan her okulun kentte eğitim öğretim faaliyetlerini rahatlattığını, öğrencilerin kalabalık olmayan sınıflarda ders görme imkanına kavuştuğunu vurguladı.

Kentte son olarak Sürsürü Mahallesi'nde 24 derslikli ilkokulun eğitime kazandırıldığını dile getiren Yiğit, şöyle devam etti:

"Amacımız ikili eğitim yapan okullarımızı da tekli eğitime geçirebilmekti. Bu amaçla son olarak Vali Lütfullah Bilgin Okulumuzu ikili eğitimden kurtarıp tekli eğitime geçirdik ve buradan alınan öğrenciler Şehit Kemal Aslan İlkokulu adını verdiğimiz okulumuzda eğitime başladı. Öğrencilerimiz burada tekli eğitime devam edecek. Bu okulumuza şehidimizin adını verdik. Bundan sonra inşallah hem güvenli, ferah ve nezih eğitim ortamında öğrencilerimiz eğitimlerini alacaklar hem de şehidimizin adı bu okulumuzda nesiller boyunca yaşayacak."

"Milli Eğitim Bakanlığının en son tip projeleri ve okulları"

Yiğit, yapımında sona gelinen 29 okulda 472 dersliği daha yeni eğitim yılında eğitime kazandıracaklarını söyledi.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra depremin ardından kentte oluşturulan yeni rezerv konut alanlarında 12 okul için ihale aşamasına geldiklerini kaydeden Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim binalarımız aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının en son tip projeleri ve okulları. Bu okullarımız özellikle eski okullara göre, son derece yenilenmiş, öğrencilerin daha rahat edeceği, modern ve ferah binalar. Bu okullarımız bodrum katından en üst katına kadar sosyal donatılarıyla, bahçe düzenlenmesiyle, peyzajıyla ve aynı zamanda sıfır atık kapsamında da değerlendirilen yaşayan okullar şeklinde planladı. Binalarımızda tasarruf açısından yağmur suyu depolamaları ve diğer etkin bahçe kullanımıyla çocuklarımıza tasarruf bilincini de aşılamış olacağız. Bu doğrultuda ilimiz ülke genelinde bu projeleri ilk uygulayan il pozisyonundadır."

"Yeni okulu çok sevdim"

Şehit Kemal Aslan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Nehir Aksoy, yeni okulunun her açıdan daha güzel olduğunu belirterek, "Yeni okulu çok sevdim. Burada daha çok oyun alanı, fen laboratuvarı var. Daha geniş ve güzel bir okul ayrıca kendimi burada güvende hissediyorum. Buranın depreme daha dayanıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Öğrencilerden Reyyan Durgun ise yeni okulunda öğrenci sayısının daha az olduğunu, bu yüzden daha rahat bir ortamda eğitim aldıklarını söyledi.