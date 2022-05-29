Elazığ'da ilk kez düzenlenen 'Color Fest' renkli görüntülere sahne oldu - Haberler

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve 20 gün sürecek 'Fırat Fest' kapsamında kentte ilk kez düzenlenen ve toz boyaların dağıldığı 'Color Fest' renkli görüntülere sahne oldu.

Fırat Üniversitesi tarafından bu yıl gerçekleştirilen ve 20 gün sürecek 'Fırat Fest' etkinlikleri kapsamında Hazar Gölü'ndeki sosyal tesislerde ilk kez 'Color Fest' düzenlendi. Toz boyaların kullanıldığı ve yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı 'Color Fest' renkli görüntülere sahne oldu. Emrah Güllü'nün de konser verdiği festivalde öğrenciler 4 saat boyunca gönüllerince eğlendi.