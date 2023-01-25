Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı Güncel Haberler Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. F.A. idaresindeki 23 ADE 865 plakalı otomobil, Sürsürü Mahallesi Şehit Astsubay Mustafa Uygur Bulvarı'nda, K.N'nin kullandığı 23 ACC 435 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan F.A, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı Kaynak: AA / Güncel Elazığ Güncel Haberler

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