ELAZIĞ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI
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ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. F.A. yönetimindeki 23 ADE 865 plakalı otomobil, Şehit Astsubay Mustafa Uygur bulvarında K.N. idaresindeki 23 ACC 435 plakalı otomobille çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan F.A., itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. F.A., ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel