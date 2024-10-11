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Elazığ'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı
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Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi tabancayla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi tabancayla açılan ateşle, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

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