Elazığ'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı
Elazığ'da Çaydaçıra Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi tabancayla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi tabancayla açılan ateşle, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.