Elazığ'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 1 kişi tabancayla açılan ateşle, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.