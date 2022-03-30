Elazığ'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Haberler

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Elazığ'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kollarınca ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunmak için çalışma başlatıldı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kollarınca ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunmak için çalışma başlatıldı.

Derneğin kadın kolları üyeleri, "Biz bize yeteriz" sloganıyla düzenli yardım ettikleri ve kendilerine ulaşan ailelerin evlerine giderek ihtiyaç listesi hazırladı.

Üyeler, iyilik, paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ayı ramazanda destek için gıda yardımlarını ailelere ulaştırıyor.

ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine, ramazan ayı başlamadan ihtiyaç sahiplerinin hanelerini neşelendirmek istediklerini belirterek, "30 gönüllü anne olarak imkanlarımızla hedeflediğimiz 500 aileye ulaşacağız. Ramazan başlamadan yardımlarımızı ulaştıracağız. Paketlerde temel gıda malzemesi bulunuyor." dedi.

Annelerden Neslişah Kızıltepe de gönüllü anneler olarak ihtiyaç sahibi ailelere destek oldukları için mutlu olduğunu belirtti.

Kızıltepe, "Yıllardır bu tür yardımların içindeyim. Gönüllü olarak yapıyoruz. Yardımların devamını getireceğiz." diye konuştu.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Ramazan, Elazığ, Güncel, Haberler

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