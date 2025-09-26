Elazığ'da İBB Tarafından Yaptırılan Okulun Açılışı Hakkında Valilikten Açıklama

Elazığ Valiliğince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kentte yaptırılan okulun açılışına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ildeki Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin 2020'deki depremlerin ardından hasar aldığı, okulun yeniden yapım sürecinin İBB tarafından üstlenildiği belirtildi.

Binaların yapım sürecinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulun geçici kabulü ile ilgili kurumlarımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Binalarımız eğitim ve öğretime de açık değildir. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in açılış programı tamamen İBB tarafından Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile hiçbir ön görüşmede bulunulmadan gerçekleştirilmiştir. Devlet teamüllerinde ilde yapılacak programların gerçekleştirilmesinin usul ve esasları bellidir."